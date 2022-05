Kessie se ne va: Franck protagonista tra gol, tackle e promesse (non mantenute)

Kessie dopo cinque anni ha salutato il Milan con un post sui social. Poteva andare diversamente, ma si è conclusa nel migliore dei modi

Salvatore Cantone

Franck Kessie saluta il Milan. La notizia era ormai nell'aria da tanto tempo, ma oggi è arrivata di fatto l'ufficialità. L'ivoriano, infatti, ha scritto un post sul suo account Instagram: "Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un’emozione unica: siamo campioni d’Italia! Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici! Grazie di tutto! Grazie a tutti! Il vostro “Presidente”

Effettivamente ha ragione. Lasciare con uno scudetto sul petto è una grande soddisfazione, anche perchè Kessie è stato fondamentale in questi due anni. Lo scudetto vinto è stato un percorso in cui l'ivoriano è stato essenziale, soprattutto nella scorsa stagione. La doppietta e la prestazione sontuosa contro l'Atalanta è stato uno step fondamentale per arrivare al trionfo contro il Sassuolo.

Certo, un errore è stato fatto. Kessie, durante le Olimpiadi, aveva di fatto giurato amore al Milan: "Voglio restare a vita, torno dai Giochi e sistemo tutto". Sbilanciarsi in questo modo per poi fare la cosa opposta non è stata una gran mossa, cosa che ovviamente viene rinfacciata dai tifosi. E' meglio non sbilanciarsi troppo in alcuni casi, altrimenti si rischia di buttare tutto nel dimenticatoio.

Va detto anche che Kessie è stato un professionista esemplare. La stagione appena conclusa non è stata all'altezza della precedente, ma l'impegno dell'ex Atalanta non è mai stato smesso in discussione. Anzi nelle ultime gare il rendimento dell'ivoriano si è alzato sensibilmente, a testimonianza di come la concentrazione di Franck sia stata totale fino alla fine. Arrivederci Presidente. E' stato bellissimo. Milan, le top news di oggi: Botman a rischio, Lazetic in prestito?