Kessie, la stagione al momento è negativa: lo dicono i numeri

Franck Kessie, centrocampista del Milan, sta vivendo una stagione non all'altezza delle aspettative. Lo dicono i numeri

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul rendimento di Franck Kessie . Il centrocampista del Milan non sta vivendo una stagione positiva, completamente diversa rispetto alla scorsa annata in cui l'ivoriano è stato probabilmente il migliore. L'ex Atalanta ha debuttato in Champions League, ma non è riuscito a incidere. Così come in campionato, dove ha alternato alti e bassi.

Lo dicono anche i numeri. Come spiega la Gazzetta dello Sport: "Nelle sue prime 18 gare dell'anno scorso aveva segnato 4 gol (quasi un terzo del bottino finale: furono 13) e servito tre assist (il doppio a fine stagione). Oggi incide meno in area (tre gol, due assist) ma soprattutto molto meno fuori. E' nella sua zona di competenza e nelle abilità in cui dovrebbe eccellere che è più evidente l'involuzione: è meno partecipe al gioco (69,1 di media palloni giocati l'anno scorso; 58,5 in questa stagione), meno incisivo nei recuperi (7,3 la media di prima; 5,7 oggi), ed è più facile batterlo nei duelli (5,2 la media di quelli vinti nel 2020-21; 4,5 la media stagionale). Il giudizio Gazzetta lo sintetizza per quanto riguarda la Serie A: 6,52 l'ultima media voto finale, sotto la sufficienza (5,95) quest'anno".