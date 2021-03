Kessié, gol su calcio di rigore in Costa d’Avorio-Etiopia | News

Frenck Kessié, impegnato con la sua Nazionale, ha segnato un gol su calcio di rigore nella gara tra Costa d'Avorio ed Etiopia

Kessié in gol con la Costa d'Avorio

Nella gara di oggi pomeriggio tra Costa d'Avorio ed Etiopia, partita valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, Frenck Kessié ha segnato un gol. Il centrocampista del Milan ha realizzato un calcio di rigore che ha permesso alla sua Nazionale di portarsi sul momentaneo 2-0. Il match è terminato con il risultato di 3-1 per gli 'elefanti' grazie alle reti di Boli, Kessié e Kouassi. Inutile il gol di Kebede per gli Etiopi.