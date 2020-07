Kessie: “Calhanoglu ai livelli visti in Germania, su Ibrahimovic…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franck Kessie, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato di Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. Ecco il suo pensiero sui due compagni di. squadra: “Ho un bel rapporto con tutta la squadra, rido e scherzo con tutti. Sono molto contento per Calhanoglu, sta tornando ai livelli visti in Germania. Ibrahimovic è un grandissimo campione e ha portato tanta esperienza in squadra. Quando sei vicino a lui è capace di aiutarti“.

Ti sei perso l’intervista integrale dell’ivoriano? LEGGI QUI PER RECUPERARLA >>>