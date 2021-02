Kerkez: “Il mio arrivo al Milan in jet privato? Vi racconto” | News

Kerkez e il suo arrivo al Milan

Milos Kerkez, ultimo acquisto del Milan nella sessione invernale, ha rilasciato un’intervista a Nemzeti Sport Online. Il calciatore ha raccontato il suo arrivo in rossonero.

"E' successo tutto in in fretta. Mio padre e il mio agente, Daniel Kaposi, hanno lavorato in background per portarmi nel miglior posto possibile. Dopo il primo colloquio telefonico con Maldini e Massara, ero sicuro di andare al Milan. Da quel momento in poi non ci è voluto un minuto per decidere in quale club volessi andare. Jet privato? Per quante ne so, è successo solo perché c'era poco tempo fino alla fine del mercato. Questo dimostra che volevano davvero acquistarmi. Tutto è accaduto molto velocemente, avevo poco tempo per capire cosa stava succedendo intorno a me. Certo, è stata una grande esperienza farmi mandare un aereo privato".