Juventus, Sarri dice no alla risoluzione anticipata del contratto / News

Juventus, niente accordo con Sarri

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Dopo una stagione ricca di ombre, la Juventus ha deciso di esonerare Maurizio Sarri per dare la panchina all'esordiente Andrea Pirlo. Il club bianconero, per questo motivo, vorrebbe evitare di pagare il suo ex allenatore, che percepisce un ingaggio notevole di 6 milioni di euro netti all'anno. Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com' la società ha proposto una risoluzione anticipata, che però Sarri avrebbe rifiutato. La trattativa continua, con Fali Ramadani a fare da mediatore, ma sarà difficile trovare un accordo prima che l'ex Chelsea possa trovare un'altra squadra cui accasarsi.