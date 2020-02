Juventus, Sarri contro Klopp: “Parla senza sapere. Ho capito il suo intento”

NEWS JUVENTUS – Maurizio Sarri si difende dalle “accuse” di Jurgen Klopp riguardanti l’andamento della squadra bianconera in campionato. Un botta e risposta a distanza interessante tra i due allenatori di Juventus e Liverpool.

Ha cominciato Jurgen Klopp, che si è detto stupito dell’andamento della Juve in Serie A: “La Juventus è la favorita per la Champions League. Sarri ha la rosa migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, con giocatori di qualità, è pazzesca. Prima che iniziasse la stagione – rivela Klopp al The Guardian – la mia favorita per vincere la Champions era la Juventus, ma ovviamente non guardo abbastanza calcio italiano perciò non riesco a capire come non sia in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio”.

Ecco la risposta di Maurizio Sarri: “Lui il calcio italiano non lo segue, per questo non conosce il motivo per il quale non ci troviamo a +10 sulla seconda. “Comunque, non mi sembra male nemmeno la rosa del Liverpool. Jurgen è una delle persone più simpatiche che io abbia mai conosciuto e si sta togliendo di dosso i panni della favorita“.

