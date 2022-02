Juventus, Real Madrid e Barcellona pronte a rilanciare la Superlega | News

Juventus, Real Madrid e Barcellona sarebbero pronte a rilanciare il progetto della Superlega: ecco le ultime sulla realizzazione del torneo

Secondo quanto riferisce il 'Telegraph', Juventus, Real Madrid e Barcellona sono pronti a rilanciare il progetto della Superlega. Secondo il quotidiano inglese, ciò verrà annunciato nella giornata di giovedì in occasione del 'Business of Football Summit' , un evento calcistico organizzato dal 'Financial Times'. Prenderà parte all'evento il presidente bianconero Andrea Agnelli che, all'interno del progetto, avrà il ruolo di portavoce. La principale novità di questo progetto bis consiste nell'eliminazione delle 'ammissioni di diritto'. Significa che le squadre potranno partecipare al torneo ottenendo la qualificazione sul campo nei rispettivi campionati nazionali. Ciò permetterebbe la partecipazione anche di quei club non di primissima fascia.