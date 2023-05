Juventus, altro processo sportivo: non solo il caso plusvalenze

Stando all'ANSA, in aggiunta all'udienza della corte federale d'appello della FIGC, arriva un altro processo sportivo per la Juventus

Stando a quanto riportato dall'ANSA, in aggiunta all'udienza della corte federale d'appello della FIGC che lunedì dovrà rimodulare la penalizzazione per il caso plusvalenze, arriva un altro processo sportivo per la Juventus, previsto per il prossimo giugno: la procura della Federcalcio, infatti, ha deferito la società bianconera per la cosiddetta manovra stipendi. Ai bianconeri viene contestata la violazione dell'articolo 4.1, e dunque quello della lealtà sportiva.