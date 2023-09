Juventus, guaio Pogba: il centrocampista positivo al test antidoping

Altro guaio in casa Juventus . Dopo le vicende accadute durante la scorsa stagione, i bianconeri si ritrovano nuovamente al centro delle polemiche con Paul Pogba . Il centrocampista francese è risultato positivo ad un test antidoping risalente allo scorso 20 agosto, giorno in cui si è giocato il match fra Udinese e Juventus .

Pogba sospeso in via cautelare

Pogba sarà sospeso in via cautelare e avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi. Qualora la positività venisse confermata, il nazionale francese verrà giudicato dal tribunale nazionale antidoping. La squalifica in caso di doping, inoltre, potrebbe arrivare fino a due anni e, se fosse accertata l'intenzionalità, rischierebbe di aumentare a ben 4.