Juventus, Pirlo: “Scudetto? Sono tutte attrezzate, ci siamo anche noi”

Juventus, Pirlo sullo scudetto

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto in conferenza stampa. Ecco l'elenco delle squadre più attrezzate: "Sono tutte attrezzate, Milan, Inter, ma anche Roma, Napoli e Atalanta. E tra queste squadre ci siamo anche noi. Quest'anno è particolare, ci sono tanti impegni e tante squadre che possono ambire a vincere lo Scudetto. Nonostante qualche problema di qualche settimana fa, la Roma s'è ripresa ed è lì a lottare. Fonseca è stato molto criticato ma ho avuto la fortuna lo scorso anno di andare a Trigoria per vedere come lavora e ho davvero grande stima di lui".