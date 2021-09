Juventus-Milan, Tomori terzino destro. Maignan in dubbio / Serie A News

Stefano Pioli sembra intenzionato ad una scelta di formazione inedita: Fikayo Tomori al posto di Davide Calabria. Mike Maignan in dubbio

Stefano Pioli sembra intenzionato a sorprendere tutti. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' l'allenatore del Milan, per far fronte al forfait di Davide Calabria, sta pensando di giocarsi la carta Fikayo Tomori come terzino destro. In questo caso Alessandro Florenzi, registrato non ancora al top della forma, si accomoderebbe in panchina. Attenzione anche alle condizioni fisiche di Mike Maignan, che contro il Liverpool ha riportato un problema alla mano. Se non dovesse farcela spazio a Ciprian Tatarusanu. Le probabili scelte di Stefano Pioli per Juventus-Milan: formazione quasi obbligata