"Ho trovato una squadra umile, che vuole capire cosa chiedo", le parole di Mister Conceição in conferenza. "È molto importante, la base per un lavoro di qualità. C'è stato poco tempo per lavorare, ma abbiamo cercato di essere incisivi, per essere competitivi e cercare di vincere. Dobbiamo sfruttare il talento che ci è stato dato per fare bene. Vogliamo fare meglio degli ultimi anni e costruire un futuro migliore".

QUI JUVENTUS

Unica squadra imbattuta del nostro campionato - l'unica sconfitta nelle ultime 31 partite ufficiali è arrivata in Champions League con lo Stoccarda - la rinnovata Juventus di Thiago Motta non sta vivendo il miglior momento della sua stagione. Dal precedente di fine novembre a San Siro, infatti, sono arrivati quattro pareggi in cinque partite di campionato (positivo il cammino nelle coppe con i successi su Cagliari e Manchester City) che hanno allontanato i bianconeri dalla vetta della classifica. Rispetto alla sfida di campionato è però migliorata la situazione infortunati, con la lista degli indisponibili ridotta ai soli Milik e Weah oltre ai lungodegenti Bremer e Cabal e a capitan Danilo, ai margini della rosa. La Juventus dovrebbe quindi presentarsi in una versione vicina alla migliore possibile, con Vlahović unica punta supportato dal terzetto formato da González, Koopmeiners e Yıldız.

"Saremo pronti perché sappiamo cosa dobbiamo fare contro una grande squadra, abituata a competizioni importanti", ha detto Thiago Motta alla vigilia. "Alla fine in una partita di calcio tutto fa la differenza, a partire dai piccoli dettagli. Ci aspettiamo una grande squadra, con buoni giocatori e un allenatore che ha fatto benissimo con il Porto. Il cambio in panchina porterà qualcosa di nuovo, ma siamo pronti a tutto: questo è l'importante".

I NUMERI PRE-PARTITA —

È il quarto incrocio tra Juventus e Milan in Supercoppa Italiana: i bianconeri hanno vinto il più recente (1-0 nel 2019), dopo che le prime due sfide erano terminate ai calci di rigore (un successo a testa). I rossoneri sono rimasti imbattuti in 10 delle ultime 12 sfide contro la Juve tra tutte le competizioni, dopo essere usciti sconfitti nelle precedenti nove.

Sono stati segnati appena quattro gol nelle ultime sei sfide tra Juventus e Milan considerando tutte le competizioni e, in particolare, le due più recenti sono terminate 0-0. Nella loro storia - dal 1929/30 - mai queste due formazioni hanno pareggiato a reti bianche più incontri di fila.

Tammy Abraham è andato a segno in ciascuna delle ultime due gare da titolare disputate contro la Juventus. Grazie a cinque gol e tre assist in stagione, l'attaccante inglese è il secondo giocatore del Milan per rapporto tra minuti giocati e partecipazioni a rete: una ogni 112 minuti, solo Christian Pulisic (una ogni 110) ha fatto meglio in rossonero nel 2024/25.

DOVE GUARDARE JUVENTUS-MILAN

In Italia verrà trasmessa su Mediaset, su Canale 5. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SUPERCOPPA ITALIANA — Sarà Andrea Colombo, 34enne arbitro della sezione di Como, il direttore di gara della sfida. Il giovane fischietto lombardo vanta tre precedenti coi rossoneri, di cui uno in questa stagione: la partita di San Siro contro il Napoli dello scorso 29 ottobre. A completare la squadra arbitrale ci saranno i guardalinee Perrotto e Dei Giudici, il quarto ufficiale Ayroldi, il VAR Paterna e l'AVAR Marini.

Per il secondo anno consecutivo la Supercoppa vede la partecipazione di quattro squadre: le prime due classificate della Serie A 2023/24 (Inter e Milan) e le finaliste della Coppa Italia 2023/24 (Juventus e Atalanta). Chi vincerà la sfida tra bianconeri e rossoneri sfiderà in Finale, lunedì 6 gennaio, l'Inter che si è imposta nella prima Semifinale sull'Atalanta per 2-0. Da sottolineare come in Supercoppa Italiana non è prevista la disputa di tempi supplementari: in caso di parità al termine dei 90 minuti, la partita si deciderà ai calci di rigore. LEGGI ANCHE: Milan, Tomori-Bennacer: Conceicao rilancia due perni di Pioli. E in futuro...