Juventus-Milan, Pioli: “Fondamentale avere tutti a disposizione”

Domani si giocherà Juventus-Milan e oggi ha parlato in conferenza stampa Pioli. Ecco le sue parole sulla rosa nuovamente al completo.

Mancano poche ore ormai a Juventus-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, e Stefano Pioli ha parlato come di consueto in conferenza stampa alla vigilia del match. Interrogato sull'importanza di avere tutti i giocatori finalmente a disposizione, il Mister ha ribadito come possa essere fondamentale sia nella preparazione della sfida che nel cambiare la gara in corso. Ecco le sue dichiarazioni: "Credo che sia fondamentale. Può aiutare nella strategia iniziale e anche per cambiare le cose in corsa". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>