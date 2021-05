Juventus-Milan, Pioli: “Dobbiamo fare qualcosa di importante”

Domani si giocherà Juventus-Milan, trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Le parole di Pioli sul tabù Stadium.

Domani ci sarà Juventus-Milan, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, e Stefano Pioli ha parlato poco fa in conferenza stampa. Interrogato sul tabù Stadium, dove il Milan non ha mai vinto in 9 anni, il Mister ha risposto così: "Credo che ci debba essere utile ricordare queste cose, ricordarci che siamo una squadra matura. Il termine maturo per domani è fondamentale. Leggere bene la gara e come interpretarla. Chi ci crede può ottenere tutto. Ci crediamo non perché è bello, ma perché abbiamo dimostrato di essere forti. Sappiamo che la partita è difficile, ma dobbiamo crederci perché il percorso ce lo permette. Se il Milan non ha mai vinto significa che dobbiamo fare qualcosa di importante". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>