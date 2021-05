Juventus-Milan, la Curva Sud annuncia: “Tutti a Milanello”. Ecco il post

La Curva Sud ha annunciato sul proprio profilo Instagram un'iniziativa per sostenere la squadra in vista di Juventus-Milan

La Curva Sud, cuore pulsante del tifo rossonero, scende in campo. In occasione di Juventus-Milan di domenica, infatti, la Curva ha pubblicato un post su Instagram in cui annuncia per domenica mattina un ritrovo a Milanello. L'obiettivo è ovviamente quello di sostenere il Milan di Pioli in vista della gara contro la Juventus, che può essere decisiva per la Champions League.