Juventus-Milan, i convocati di Thiago Motta: solo un assenza pesante

Ecco, di seguito, i convocati di Thiago Motta per la sfida Juventus-Milan, valevole per la semifinale delle Supercoppa Italiana 2024/2025

Nella giornata di venerdì 3 gennaio, alle ore 20:00, Juventus e Milan si sfideranno a Riad nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2024-2025, in vista della quale Thiago Motta ha diramato l'elenco dei convocati. Una sola assenza di peso per il tecnico bianconero, ovvero sia quella di Danilo, che in realtà è stato comunque messo ai margini della rosa dopo le voci che lo vedrebbero vicino al Napoli. Ecco, dunque, il comunicato ufficiale con l'elenco completo.