Milan, arriva Conceicao e sfiderà la Juventus: derby in famiglia

Per Sergio Conceicao, tra l'altro, sarà un esordio speciale su quella che sarà la sua nuova panchina. Il portoghese, che da calciatore ha giocato in Serie A e vestito le maglie di Parma, Lazio ed Inter, alla sua prima partita in rossonero affronterà un suo ex calciatore nonché il suo terzo figlio, Francisco Conceicao.