Juventus-Milan: Chiesa e Bernardeschi in gruppo, out De Sciglio

Si avvicina Juventus-Milan di domenica sera. ecco la situazione fisica dei giocatori bianconeri nell'ultimo allenamento odierno.

Archiviata la due giorni europea, adesso ci si focalizza su Juventus-Milan, match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A. In casa bianconera sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori e soprattutto di Federico Chiesa. Il classe 1997 ha saltato le ultime due partite a causa di un problema al bicipite femorale, ma sembra pronto a tornare in campo, addirittura dal primo minuto. Nella giornata di oggi, infatti, Chiesa si è allenato regolarmente con tutti gli altri compagni. Si è trattato della prima seduta bianconera in vista del match di domenica sera, dopo il riposo di ieri. Unico assente Mattia De Sciglio: il classe 1992 ha un fastidio al flessore e ha svolto allenamento differenziato.