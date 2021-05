Juventus-Milan, Brahim in vantaggio per una maglia da titolare

Arrivano ulteriori conferme sulla presenza di Brahim dal primo minuto in Juventus-Milan di domani. Ecco le ultime sulla probabile formazione.

Si avvicina sempre di più Juventus-Milan, trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, e arrivano ulteriori conferme sulla presenza di Brahim dal primo minuto in campo: lo spagnolo classe 1999 sembra in vantaggio su Ante Rebic e Rafael Leao. Il croato classe 1993 non è al massimo della forma, mentre per quanto riguarda il portoghese classe 1999 dovrebbe trattarsi di semplice preferenza di Stefano Pioli. A riportare la notizia, è stato Peppe Di Stefano per Sky. Ecco le sue parole: "La squadra si è allenata stamattina, poi c'è stato un liberi tutti. Si ritroveranno domani mattina a Milanello, dove verranno salutati da alcuni tifosi. L'infermeria è quasi vuota e questo per Pioli significherà avere tante frecce nel suo arco. La formazione è ancora in fase di definizione e vedrà alcune novità soprattutto nella trequarti con Brahim e Saelemaekers con Calhanoglu, alle spalle di Ibrahimovic. Lo spagnolo, quindi, potrebbe avere la meglio in un ballottaggio che inizialmente vedeva coinvolti Leao e Rebic. Il resto della formazione, invece, dovrebbe vedere conferme con il centrocampo a due con Kessie e Bennacer e con la difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo davanti a Donnarumma". Segui live la conferenza stampa di Pioli alla vigilia >>>