Juventus-Lazio, Leao presente allo ‘Stadium’: il possibile motivo / News

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato avvistato sulle tribune dell'Allianz Stadium di Torino in occasione di Juventus-Lazio di Serie A

Dopo la bella vittoria contro l'Atalanta, Stefano Pioli ha concesso un giorno di riposo ai giocatori del Milan prima di concentrarsi anima e corpo sulla partita contro il Sassuolo. Giorno di riposo che Rafael Leao ha deciso di occupare presentandosi all'Allianz Stadium di Torino. In occasione di Juventus-Lazio, partita valida per la 37^ giornata di Serie A, il portoghese è stato avvistato sulle tribune dello stadio bianconero.

Il motivo non è ancora noto, ma è probabile che il numero 17 rossonero abbia deciso di assistere al match del suo grande amico Jovane Cabral, attaccante bianconceleste con cui ha condiviso un passato in comune allo Sporting Lisbona. Il giocatore ha sfruttato l'assenza di Ciro Immobile per trovare il suo esordio da titolare in Serie A.