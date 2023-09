Juventus in vendita? Exor smentisce tutte le voci | Serie A News

'Il Giornale' oggi in edicola ha riferito della possibilità che John Elkann ed Exor, una volta ripreso il comando della Juventus dopo l'uscita di scena di Andrea Agnelli, abbiano iniziato a pensare alla cessione delle proprie quote di proprietà. Quindi, in sostanza, di mettere in vendita il pacchetto di maggioranza della 'Vecchia Signora'.