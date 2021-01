Juventus, Frabotta: “Vittoria contro il Milan messaggio per la Serie A”

Juventus, Frabotta sulla vittoria contro il Milan

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Gianluca Frabotta, terzino della Juventus, ha parlato così della vittoria contro il Milan. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "La Juventus c'è e punta a vincere ogni competizione: quella contro il Milan è stata una vittoria importante, un messaggio per tutta la Serie A. La Juve vuole sempre vincere. E' stata un'emozione molto forte, sia perché San Siro è uno stadio che rappresenta la storia del calcio, sia perché si trattava di una partita importante per il campionato di entrambe le squadre. Juve e Milan sono due squadre che si trovano in alto in classifica e puntano a vincere lo scudetto, quindi è stata davvero un'emozione forte. Due anni fa c'ero già stato a San Siro, ma in quell'occasione non avevo giocato. L'ultimo messaggio che ho mandato prima della partita è stato al mio migliore amico che anche lui gioca, gli ho detto che forse avrei giocato, mi ha fatto in bocca al lupo e basta".