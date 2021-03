Juventus, Demiral: lesione al retto femorale. I tempi di recupero / News

Juventus, infortunio per Demiral

Dopo l’amarezza per l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, arriva un’altra notizia negativa per la Juventus. Come riportato dal sito ufficiale bianconero, Merih Demiral ha riportato una lesione al retto femorale che lo terrà lontano dal campo per alcune settimane. Questo il comunicato:

“A causa di un problema riferito al termine della partita con il Porto, è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni“. Il Milan intanto pensa al calciomercato: è sfida alla Juventus per un grande talento.