Juventus, c’è il rischio penalizzazione e un mistero da risolvere

Prosegue l'inchiesta sulla Juventus, che rischia grosso. C'è però da capire cosa sia successo con l'accordo distrutto. Le ultime.

Prosegue l'inchiesta sui conti della Juventus, ancora una volta club al centro di problemi giudiziari. Bisogna analizzare le scritture private tra tesserati e società, come scrive la Stampa, fatte per definire le modalità di restituzione di tre mensilità a cui i calciatori avevano rinunciato temporaneamente durante il periodo più duro della pandemia. C'è un articolo del codice di giustizia sportiva che aleggia come un convitato di pietra. Recita così: "La società che pattuisce o comunque corrisponde ai suoi tesserati compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali è punita con un ammenda cui può aggiungersi una penalizzazione di uno o più punti".