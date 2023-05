Juventus, caso plusvalenze: fissata la nuova udienza della Corte d’Appello

È stata fissata la data della nuova udienza della Corte d'Appello per quanto riguarda il caso plusvalenze legato alla Juventus

Una delle questioni più spinose degli ultimi periodo tra quelle che hanno colpito il calcio italiano c'è sicuramente quella relativa al caso plusvalenze della Juventus. Il club bianconero ha riavuto i 15 punti che le erano stati tolti in precedenza, ma la sentenza prevedeva un nuovo grado di giudizio. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport' sarebbe stata fissata la data per la nuova udienza della Corte d'Appello e questa sarebbe stata posta per il 22 maggio.