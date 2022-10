Juventus, caso plusvalenze: 16 indagati tra cui Agnelli e Nedved / News

Secondo gli inquirenti le 'operazioni di scambio, che, non generano flussi finanziari di sorta, risultano, concluse a valori stabiliti dalle parti in modo arbitrario e con lo scopo di far fronte alle necessità di bilancio del momento: tali operazioni sono state ritenute fittizie'. Inoltre 'le plusvalenze da queste generate, sono state rivisitate secondo i principi contabili internazionali, cui Juventus Fc, quale società quotata, deve comunque attenersi '.

'Sussistono concreti elementi per ritenere che i calciatori, in accordo con la società, abbiano rinunciato a percepire, in concomitanza con il periodo pandemico, una sola mensilità e non quattro, come per contro comunicato da Juventus Fc nel marzo 2020". E cosa sarebbe successo alle restanti tre mensilità? 'Non sarebbero oggetto di rinuncia, bensì di differimento ad esercizi successivi'.