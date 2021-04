Juventus, Bernardeschi positivo al coronavirus | Serie A News

Anche Federico Bernardeschi, calciatore della Juventus, è positivo al coronavirus: è il settimo del gruppo Italia

Ancora coronavirus tra gli azzurri. Come comunicato dalla Juventus, Federico Bernardeschi è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore bianconero è asintomatico ed è stato già messo in isolamento. Anche lui era andato in Nazionale per le gare di qualificazione ai mondiali. E' il settimo calciatore dell'Italia colpito dal coronavirus dopo Bonucci, Verratti, Cragno, Grifo, Florenzi e Sirigu. Intanto Cassano attacca Mandzukic e il Milan.