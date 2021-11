Juventus – Agnelli, l’anno di m**** con Sarri e la previsione sbagliata su Pirlo

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, non ha risparmiato Maurizio Sarri e ha sbagliato una previsione su Andrea Pirlo. Le dichiarazioni

Quest'oggi, su Amazon Prime Video, è uscito 'All Or Nothing', un documentario che racconta la Juventus dello scorso anno. All'interno della serie c'è subito il Presidente Andrea Agnelli, che non risparmia critiche a Maurizio Sarri e azzarda una previsione su Andrea Pirlo, poi rivelatasi sbagliata. Queste le dichiarazioni: "Sono Presidente da 10 anni: al di là dei risultati sportivi, per me lo scorso anno è stato un anno di m**** (quello della gestione Sarri, ndr). Qualcuno non ha dato tutto quel che poteva, se penso agli sforzi degli 800 uomini della Juventus. Si deve essere un gruppo, tutti nella stessa direzione, in Pirlo credo moltissimo, sta al gruppo seguirlo sempre e comunque. Sarà difficile, io ho l'entusiasmo di una volta. Chi cercherà di toccare uno solo di noi passerà sul mio corpo". Ecco le top news di oggi: domani ci sarà una firma importante.