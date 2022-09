Juric spiega il calcio moderno: è l’identikit del Milan

Nel post di Torino-Sassuolo, il tecnico granata Ivan Juric sembra avere le idee chiarissime sul calcio moderno e sul come agire in Italia.

Parole davvero interessanti quelle pronunciate dal tecnico del Torino , Ivan Juric , ai microfoni di Sky Sport al termine del match tra i granata ed il Sassuolo . Parole che sembrano quasi chiamare in causa, in senso positivo, l'operato del Milan ...

"Ci sono squadre che in Italia prendono dall'estero dei giocatori che non sembrano affatto dei fenomeni, poi arrivano qui in Italia e fanno la differenza". Vi suonano familiari queste parole pronunciate dal tecnico del Torino, Ivan Juric, ai microfoni di Sky Sport? A noi sinceramente sì, ci sembra quasi che l'allenatore granata abbia elogiato l'operato del Milan sul mercato negli ultimi anni, senza nominarlo. Prosegue il tecnico granata: "Il calciatore moderno deve essere completo, ci sono squadre che comprano questo tipo di giocatori per giocare un calcio più moderno e dinamico". Altre parole che sembrano indicare i recenti acquisti del Diavolo. Al di là di uno Scudetto conquistato, sembrano ormai pochi i dubbi sul giusto sentiero imboccato dalla società rossonera per il prossimo futuro. Leggi qui le TOP NEWS di questo pomeriggio>>>