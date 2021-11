Junior Messias: “Arrivare al Milan non è stato semplice”

Junior Messias, calciatore del Milan, ha parlato al termine della vittoria contro l'Atletico Madrid ai microfoni di Sport Mediaset

Junior Messias, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine della partita contro l'Atletico Madrid. La gara è stata decisa da un suo bellissimo gol: "Arrivo da un percorso particolare, io non ho fatto un settore giovanile, non ho mai giocato in grandi squadre. Sono partito dall'Eccellenza, anno dopo anno sono salito di categoria. Arrivare al Milan non è stato semplice". Le news più importanti della mattina: c'è la data per la firma di Pioli. Mercato, duello con la Juventus.