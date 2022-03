Italia, Verratti lascia il ritiro: non ci sarà martedì sera

Verratti salterà la partita contro la Turchia, che l'Italia sarà costretta a giocare dopo aver perso giovedì. Le ultime sul centrocampista.

Un'amichevole che sa di amaro per Italia e Turchia, entrambe sconfitte giovedì che si affronteranno martedì sera, con gli azzurri che dovranno anche fare a meno di Marco Verratti, classe 1992. Una partita che ha dei fini solo ed esclusivamente dal punto di vista del ranking, ma che ovviamente vedrà in campo due squadre il cui umore sarà nerissimo. Stamattina il centrocampista del Paris Saint-Germain ha lasciato il ritiro della nazionale italiana e non sarà della partita.