Italia Under 21, convocato Lorenzo Colombo | Calcio News

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito alla Cremonese, è stato convocato dall'Italia Under 21 per la defezione di Pinamonti

Salvatore Cantone

Bella notizia per Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito alla Cremonese. Il calciatore, infatti, è stato dal tecnico Paolo Nicolato per le partite dell'Under 21 che si giocheranno la settimana prossima. Andrea Pinamonti, infatti, non potrà essere a disposizione a causa del divieto disposto dall'Ats, che ha bloccato la partenza dei giocatori che erano stati convocati dalle rispettive nazionali per il coronavirus.