Italia U-21, ieri in campo 5 giocatori provenienti dal vivaio del Milan | News

Nella gara di ieri sera tra Italia e Slovenia, valida per il terzo incontro del campionato Europeo Under 21, erano presenti negli azzurri cinque giocatori provenienti dal vivaio del Milan. I calciatori all'interno del rettangolo di gioco erano Pobega, Cutrone, Bellanova, Maggiore e Gabbia. Inoltre, in panchina erano presenti anche Plizzari e Colombo. La partita è finita con il risultato di 4-0 in favore dei ragazzi di Nicolato, grazie alle reti di Maggiore, Raspadori e alla doppietta di Cutrone.