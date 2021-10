Italia U-20, convocato Maldini: la lista completa e gli impegni degli azzurrini

Daniel Maldini, calciatore del Milan, è stato convocato dalla Nazionale italiana Under 20: ecco la lista completa e gli impegni degli azzurrini

Due sfide che si rinnovano, tre scuole calcistiche, tra le più prestigiose al mondo, che si confrontano. L’Italia Under 20 si appresta ad affrontare i pari età dell’Inghilterra (7 ottobre, alle 20) e del Portogallo (12 ottobre, alle 15) nell’ambito del Torneo 8 Nazioni che, dopo aver esaurito gli incontri di settembre, mette in campo la seconda tornata di ottobre con una serie di match dall’indiscussa valenza tecnica e spettacolare. Gli Azzurrini, a settembre, si sono già aggiudicati i tre punti del primo match vinto a Lomza contro la Polonia (2-0) e Alberto Bollini ha convocato oggi 25 giocatori per affrontare i due prossimi impegni. Tra questi ultimi, una novità: l’attaccante della Juventus Emanuele Pecorino risponde alla prima chiamata in Azzurro.