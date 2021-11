Italia-Svizzera, Mancini: “Belotti può giocare, Barella sta bene”

Mancini ha parlato alla vigilia di Italia-Svizzera di domani. Ecco le dichiarazioni del CT azzurro in conferenza stampa.

Domani per Italia-Svizzera la nazionale di Roberto Mancini tornerà a giocare all'Olimpico di Roma, stadio in cui è partita l'avventura degli Europei vinti la scorsa estate. Domani sarà una partita decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar ed è bello che si giochi in questo stadio, provando a cancellare la delusione del 2017. Proprio contro gli elvetici. Oggi ha parlato in conferenza stampa Mancini, che ha dichiarato: “L’Olimpico ci darà una grande mano, sarà una bella partita e faremo bene. Una partita importante, certo, ma se facciamo quello che sappiamo, abbiamo molte possibilità. E’ la partita più importante perché ci dà la possibilità di andare al Mondiale e perché la Svizzera gioca un ottimo calcio. Dovremo essere aggressivi come sempre. Spiace per Immobile e Chiellini, ma è così per tutte le nazionali, è un momento delicato della stagione. Noi siamo comunque in una situazione positiva, sappiamo che squadra siamo. Barella sta bene, ieri si è allenato, domani può essere in campo". Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>