Italia, presente Mancini al ‘Romeo Anconetani’ di Pisa per visionare Lucca

Questo pomeriggio Roberto Mancini si è recato a Pisa per visionare dal vivo Lorenzo Lucca, giovane attaccante italiano

Questo pomeriggio alle 14 il Pisa ha affrontato il Pordenone per la gara valida per la nona giornata di Serie B. Sugli spalti era presente un ospite d'eccezione: Roberto Mancini. Secondo quanto riportano i colleghi di 'calciomercato.com', il Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio era al 'Romeo Anconetani' per visionare dal vivo Lorenzo Lucca. L'attaccante classe 2000 del Pisa ha già segnato sei gol in nove giornate e anche con la selezione Under-21 si è messo in mostra offrendo ottime prestazioni. Chissà se le sue reti e le sue performance in Serie B non abbiano fatto pensare ad una possibile convocazione da parte di Mancini. Milan, le top news di oggi: due recuperi importanti e novità su Faivre.