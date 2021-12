Italia, premio Gazzetta Sport Award come squadra dell’anno

Mancini è stato premiato in una parata di stelle perché l'Italia è stata eletta squadra dell'anno. Ecco le parole del CT.

Stefano Bressi

La Nazionale squadra dell’anno tornata sul tetto d’Europa dove mancava dal 1968; Nicolò Barella exploit dell’anno come Campione d’Italia con l’Inter e Campione d’Europa con la maglia azzurra; Daniele De Rossi la Leggenda per la sua straordinaria carriera di calciatore e nello staff della Nazionale campione d’Europa. Sono questi i premi assegnati all’Italia nel corso del gran galà di Milano per la settima edizione dei Gazzetta Sports Awards, condotta da Francesca Brienza e Jury Chechi. Una notte all’insegna delle grandi stelle per ripercorrere un'annata sportiva indimenticabile, ricca di imprese e successi inaspettati.

A ritirare il premio assegnato all’Italia è stato il Commissario tecnico Roberto Mancini: “Quello che abbiamo fatto all’Europeo – ha dichiarato – è stato incredibile. Una cosa bellissima che ha reso felici gli italiani e che ci rende orgogliosi. Non partivamo favoriti, ma avevamo bravi giocatori; speravamo di arrivare in fondo e con l’andare delle partite siamo migliorati. Alla fine penso sia stato un titolo meritato. Senza giocatori non si fa nulla. Io ci ho creduto da sempre, dal primo giorno, pensavo potessimo fare un grande Europeo. La partita che ci ha dato le prime sensazioni è stata con l'Austria, molto difficile. Le altre sono state molto aperte, ma da lì ho pensato che potessimo farcela”.

Fra poco più di tre mesi l’Italia affronterà un’altra tappa importantissima del suo cammino: lo spareggio Mondiale con la Macedonia del Nord, in programma il 24 marzo allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo.

“Dobbiamo rimanere tranquilli – esorta Mancini – e ritrovare tutti i giocatori al massimo della forma, questo sarà fondamentale. A marzo dobbiamo ripeterci”.

“Andare al Mondiale sarebbe bellissimo – aggiunge Barella – ce la metteremo tutta. Dobbiamo passare dagli spareggi, giocheremo a mille”. Chiude Daniele De Rossi: “I play off non sono un problema per noi, ce la giocheremo. Dobbiamo ricordarci che quattro mesi fa eravamo la squadra più forte d’Europa, più che un reset conviene fare un rewind e cercare ricordi positivi”.

Fonte: figc.it