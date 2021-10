Italia, oggi è il compleanno di Toloi: gli auguri su Twitter

Oggi è il compleanno di Toloi, che ormai da tempo fa parte dell'Italia di Mancini. Ecco gli auguri della Nazionale sui social.

Sono 8 le presenze di Rafael Toloi con la maglia dell'Italia. Il difensore classe 1990 è capitano dell'Atalanta e ormai è uno dei giocatori che sono a tutti gli effetti nel gruppo di Roberto Mancini. Ha anche partecipato all'Europeo che gli azzurri hanno vinto. Oggi però non è un giorno come gli altri per Toloi. Oggi, infatti, spegne 31 candeline. È il suo compleanno. Gli auguri non sono mancati ovviamente da parte della Nazionale, che ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter un messaggio per Toloi: "Buon compleanno a Rafael che festeggia anni. 8 presenze in. Campione d'Europa 2021".