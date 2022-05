Italia, Mancini: “In Serie A ci sono diversi giovani interessanti”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato a margine della XVIII edizione del Premio Prisco a Chieti, Ecco cosa ha detto

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato al margine della XVIII edizione del Premio Prisco a Chieti, dove ha vinto il "Premio speciale della giuria". Ecco cosa ha detto: "Adesso la cosa importante per noi è rialzarsi, dopo che le cose non sono andate bene. Avremo alcune partite in estate e poi la Nations League per ripartire. In Serie A ci sono diversi giovani interessanti ma ce ne vorrebbero di più".