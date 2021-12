Italia, Mancini: “Futuro? Vedremo dopo gli spareggi”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato del suo futuro ai microfoni dell'Equipe. Ecco cosa ha detto

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato un'intervista all'Equipe: "Bisogna aspettare fino a marzo, purtroppo. Non mi piace questo. Mi manca allenare ogni giorno e giocare ogni tre giorni, è meglio che farlo una volta ogni tanto. Il mio futuro? Vedremo, oggi è difficile dirlo. Abbiamo questi due spareggi importantissimi, poi vedremo che cosa succederà. Non sono ancora proiettato sul dopo".