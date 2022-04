Italia, Lippi: “I giocatori ci sono, ma dobbiamo accettare quanto successo”

Lippi, che con l'Italia ha vinto il Mondiale nel 2006, ha parlato del valore dei calciatori italiani e dell'eliminazione. Ecco le sue parole.

Con l'Italia ha vinto un Mondiale nel 2006, Marcello Lippi, ex commissario tecnico e accostato al Milan tante volte. Sa esattamente cosa significa allenare la nazionale azzurra e sa come si vince. Con chi se la prende coi troppi stranieri nel nostro calcio, non è d'accordo. Ecco infatti tutte le sue parole ai microfoni della Rai: "È stato tanta roba l'Europeo, averlo vinto è stato molto importante. Non sono d'accordo con chi dice che ci sono troppi stranieri, ma c'erano anche in passato, quando nascevano i Totti e i Del Piero e giocavano. Prima ho citato Barella e Tonali, i giocatori ci sono ma dobbiamo accettare ciò che è successo". Milan, le top news di oggi: esclusiva Cattaneo, Leao dice addio?