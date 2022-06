Italia, lasciano il ritiro di Mancini in sei: ecco i non convocati

Oltre a Chiellini, lasciano il ritiro dell'Italia anche Verratti, Bernardeschi, Insigne, Emerson e Jorginho. Il comunicato.

Dopo la sconfitta nella ‘Finalissima’ con l’Argentina, la Nazionale è rientrata nella notte a Coverciano e tornerà ad allenarsi alle 18 in vista del match di Nations League con la Germania in programma sabato sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. Oltre a Giorgio Chiellini, che ieri a Wembley ha disputato la sua ultima gara in maglia azzurra, hanno lasciato il ritiro Federico Bernardeschi, Emerson Palmieri, Lorenzo Insigne, Jorginho e Marco Verratti.