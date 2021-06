Italia, infortunio muscolare per Sensi: Europeo a rischio | News

La Nazionale italiana di calcio potrebbe perdere un calciatore prima dell'inizio dell'Europeo: si tratta del centrocampista Stefano Sensi

Brutte notizie dal ritiro della Nazionale italiana di calcio. Il c.t. Roberto Mancini, dopo aver diramato la lista dei convocati per Euro2020, potrebbe perdere uno dei suoi ragazzi. Si tratta del centrocampista dell'Inter Stefano Sensi, il quale ha riportato un risentimento muscolare agli adduttori durante l'allenamento di oggi. L'ex Sassuolo, dunque, non scenderà in campo domani sera nell'amichevole contro la Repubblica Ceca e potrebbe persino saltare la competizione europea. Intanto Raiola avrebbe nuovamente parlato con il Milan per il rinnovo di Donnarumma.