Italia, il prof. Ferretti l’aveva detto: “El Shaarawy forse falso positivo”

Ultime Notizie Milan: El Shaarawy falso positivo

MILAN NEWS – Nel corso della serata è arrivata la notizia della positività al Coronavirus di Stephan El Shaarawy durante il ritiro dell’Italia. L’esterno dello Shanghai Shenhua però, successivamente, è risultato negativo al secondo tampone. Era un falso positivo. Il professor Andrea Ferretti, responsabile dell’area medica della Nazionale, aveva anticipato questo scenario, parlando così del classe 1992 ex Milan. Ecco le dichiarazioni, raccolte da TMW: “Questa mattina abbiamo ricevuto i risultati dei tamponi eseguiti ieri sera all’arrivo a Bergamo, un tampone è risultato positivo, si tratta di un giocatore, El Shaarawy. In realtà la comunicazione ufficiale, questo è un particolare non secondario, è stata fatta anche alla UEFA, è un tampone positivo. Si tratta di uno a bassa carica, il che lascia intendere che potrebbe anche darsi che si tratti di un falso positivo”.

