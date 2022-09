Italia, il primo posto vale la testa di serie agli Europei alle qualificazioni

La vittoria contro l'Ungheria dell'Italia e, di conseguenza, la vittoria del girone di Nations League, permetterà agli azzurri di Roberto Mancini di presentarsi come teste di serie ai sorteggi per le qualificazioni a Euro 2024 e di affrontare un girone da cinque squadre. Ottime notizie dunque, ma attenzione comunque alle insidie. Gli azzurri eviteranno dunque la Croazia, l'Olanda, il Portogallo, la Spagna, l'Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Polonia e una tra Repubblica Ceca e Svizzera, ma occhio alle squadre in seconda fascia. Da evitare la Francia, l'Inghilterra, la Serbia e il Galles, mentre la Germania sarà paese ospitante. Qui, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>