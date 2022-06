Italia, Florenzi lascia il ritiro: “Torno a Roma per un piccolo intervento”

Alessandro Florenzi, terzino destro del Milan, ha lasciato il ritiro della Nazionale 'per un piccolo intervento non legato al calcio'

Alessandro Florenzi lascia il ritiro della Nazionale. La notizia arriva dallo stesso giocatore del Milan che, attraverso una story Instagram, ha fatto sapere che non prenderà parte alla prossima partita contro la Germania. Il motivo? Un piccolo intervento 'non legato al calcio' che lo ha costretto a tornare a Roma. Poi elogia lo straordinario gruppo azzurro e di dice dispiaciuto di lasciarlo, ma l'intervento era programmato da mesi e dunque non c'era altro da fare. Ecco i dettagli.