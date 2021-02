Italia Femminile, 12-0 contro Israele: doppietta Giacinti ed Europeo conquistato

Italia Femminile, Giacinti ne fa due

Grazie ad una vittoria larghissima contro Israele, l’Italia Femminile conquista il pass per l’Europeo. Un esagerato 12-0 che ha visto come protagonista anche Valentina Giacinti, autrice di una doppietta. Il capitano del Milan, inoltre, ha avuto il merito di sbloccare il match dopo 2 minuti e 31 secondi. Un gol che rappresenta la marcatura più veloce in queste qualificazioni per la Nazionale italiana.

