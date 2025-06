Italia, ecco i nomi in caso di addio di Spalletti: c’è anche un ex rossonero

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'Italia pensa a un nuovo ct in caso di addio di Luciano Spalletti: fra i nomi spunta une ex rossonero

Dopo la brutta sconfitta contro la Norvegia arrivano i legittimi dubbi sul futuro di Luciano Spalletti . Il 3-0 rifilato ieri sera rende difficile il cammino dell' Italia verso il Mondiale e nella giornata di martedì 10 giugno si terrà un incontro tra l’attuale ct della Nazionale Luciano Spalletti e il presidente della FIGC Gabriele Gravina . Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio , fino alla partita contro la Moldova non ci saranno stravolgimenti.

L'insider di mercato, però, spiega che, nel caso in cui Spalletti dovesse dimettersi, l’Italia considererebbe diversi profili per il post. Sul piatto, per ora, vi sarebbero tre nomi: Stefano Pioli, Claudio Ranieri e Daniele De Rossi. Il favorito è l’ex allenatore del Milan, che negli scorsi giorni aveva aperto alla Fiorentina per sostituire Palladino sulla panchina viola. Per ragioni fiscali, però, proprio Stefano Pioli sarà bloccato in Arabia Saudita fino ai primi di luglio.