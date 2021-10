Italia, Donnarumma ignora i fischi di San Siro: “A testa alta”

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, ha scritto un post su Instagram al termine della sconfitta dell'Italia contro la Spagna

Giornata difficile per Gianluigi Donnarumma quella di ieri. Non solo i fischi di San Siro, ma anche la sconfitta dell'Italia contro la Spagna in Nations League. L'ex portiere del Milan, però, guarda avanti, visto che ha scritto un post sul proprio account ufficiale Instagram: "Non è andata come volevamo ma ce l'abbiamo messa tutta - scrive Donnarumma- . Lo spirito e l'impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi".